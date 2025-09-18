Yeditepe Üniversitesi Fakültelerinin İsimleri Değişti

Yeditepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi isminin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi'nin ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştiğini açıkladı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın E-75850160-101.02.01-39948 sayılı yazısı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın onayı ile üniversitemizin fakülte yapılanmasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

"Fen-Edebiyat Fakültemizin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak, Mühendislik Fakültemizin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemeler, fakülte yapılanmamızı uluslararası akademik standartlara uyumlu hale getirirken disiplinler arası iş birliklerimizi daha da ileriye taşıyacak stratejik bir adım niteliği taşımaktadır. Mevcut ders programlarımız bu fakültelerimiz bünyesinde kesintisiz şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."