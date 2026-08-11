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Tekman'da Yaz Kuran Kursları Tamamlandı

Tekman'da Yaz Kuran Kursları Tamamlandı
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Erzurum'un Tekman ilçesinde yaz dönemi Kuran kursları, 650 öğrencinin katılımıyla sona erdi. Tekman merkez eski camisinde düzenlenen kapanış programında konuşan İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, kursların çocukların dini ve ahlaki gelişimine katkısını vurgulayarak, öğrencilere ve eğitimde görev alan din görevlileri ile öğreticilere teşekkür etti.

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaz dönemi Kuran kurslarında sona gelindi. Öğrenciler için bir program düzenlendi.

650 öğrencinin katıldığı kurslar için Tekman merkez eski camisinde düzenlenen program, İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekilerek, kurslara katılan öğrencilere ve eğitim sürecinde görev alan din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticilerine ve eğitmenlerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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