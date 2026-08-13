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Buldan'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Düzenlendi

Buldan'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Denizli'nin Buldan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Yaz Kur'an Kursları arası bilgi yarışmasında 9 cami ekibi kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Dört Eylül Camii birinci, Gölbaşı Camii ikinci, Karşıyaka Camii üçüncü oldu. Kazanan ekipler öğrenci başına 1500, 1000 ve 500 TL ödül aldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Buldan İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

Buldan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları arası bilgi yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya, tatil nedeniyle açılan Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler katıldı. Kur'an Kursu açan Kestane Deresi Camii, Karşıyaka Camii, Gölbaşı Camii, Kumralı Camii, 4 Eylül Camii, Akçalar Camii, Yarangüme Camii, Güroluk Camii ve Yeni Mahalle Camii olmak üzere 9 ekip katıldı.

Yaz Kur'an kurslarında öğrendikleri bilgilerden oluşan sorulara cevap veren ekiplerden Dört Eylül Camii ekibi birinci, Gölbaşı Camii ekibi ikinci, Karşıyaka Camii ekibi üçüncü oldu. Birinci olan ekip öğrenci başına 1500 TL, ikinci olan ekip öğrenci başına 1000 TL, üçüncü olan ekip de öğrenci başına 500 TL ödülle ödüllendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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