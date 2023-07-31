Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yaz dönemi eğitim programlarına katılan öğrenciler, eğlenirken öğrendiklerini belirterek merkezi çok sevdiklerini söylüyor.

Yaz dönemi eğitim programlarından 400'e yakın öğrenci faydalanıyor

ESKİŞEHİR - Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yaz dönemi eğitim programları yaklaşık 400 öğrencinin katılımı ile devam ediyor. Eğitimlere katılan çocuklar, eğlenirken öğrendiklerini belirterek merkezi çok sevdiklerini söylüyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan merkezlerle hizmet vermeye devam ediyor. Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. Merkezde açılan yaz dönemi eğitim programlarından 400'e yakın öğrenci faydalanıyor.

Öğrenciler merkezi çok sevdi

Merkezde, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere verilen eğitim desteğinden memnun olduklarını belirten öğrenciler, merkezi çok sevdiklerini söylüyor.

Derslere katılan öğrenciler, "Matematik, Türkçe, fen bilimleri, İngilizce gibi derslere katılıyoruz. Burayı çok seviyoruz, dersler dışında bahçemizde vakit geçirmeyi seviyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Eğlenceli aktiviteler de yapıyoruz. Matematikte oynadığımız eğlenceli oyunları seviyoruz. Ayrıca derslerimize de faydalı oluyor. Arkadaş çevremiz de genişliyor. Derslerimizde başarılı oluyoruz, burayı çok sevdik" şeklinde konuşuyor.