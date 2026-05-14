Yatağan'da Geleceğe İz Kültür ve Değerler Şöleni gerçekleştirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde "Geleceğe İz Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Kültür ve Değerler Şöleni" yapıldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Muğla Gençlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında; Yatağan Kaymakamlığı himayelerinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Geleceğe İz Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Kültür ve Değerler Şöleni", Yatağan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Programa; Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Baki Bozkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, ilçe protokolü, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Programda; Yatağan Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi, sahnelenen "Ormancı" türküsünün hikayesini konu alan tiyatro gösterisi ve Türk Halk Müziği konseri büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin kültürel mirasımıza sahip çıkan performansları izleyicilerden takdir alırken, program sonunda ilçedeki okullar tarafından hazırlanan yöresel yemekler, el sanatları çalışmaları ve sergi alanı misafirlerin ziyaretine açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan : "Kültürel değerlerimizin yaşatılmasına katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı