Yaşar kampüsünde bahar coşkusu

Yaşar Üniversitesi Bahar Şenliği'nde öğrenciler; konserler, tiyatro gösterileri ve spor yarışmalarıyla final sınavları öncesi moral depoladı. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un da sahne aldığı şenlikte coşku zirveye ulaştı.

Yaşar Üniversitesi'nde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen geleneksel şenlik, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde spor, eğlence ve müzik dolu iki güne ev sahipliği yaptı. Şenliğin ilk günü sahne alan Derya Uluğ, popüler şarkılarıyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgiyle karşılanan Uluğ; "Yansıma", "Kanunlar Gibi" ve "Esmerin Adı Oya" gibi sevilen parçalarını alanı dolduran yüzlerce öğrenciyle birlikte seslendirdi.

Kültür, spor ve eğlence bir arada

Şenlik boyunca festival alanında yiyecek-içecek stantları kuruldu, dans etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar yapıldı. İkinci gün ise dans toplulukları Latin, hip-hop ve halk danslarından oluşan özel koreografilerini sergilerken, tiyatro topluluğu ise "Vahşet Tanrısı" adlı oyunuyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Üniversitenin kendi müzik grupları olan Çift Taraflı Band, Rattlesnake ve Becky, sergiledikleri performanslarla müzik dolu anlara imza attı. Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler de kendi kültürlerine ait dansları sergiledi. İki gün süren etkinlikler dizisi; ünlü aranjör Emrah Karaduman ve DJ Şahin Çetinkol'un popüler Türkçe şarkılar eşliğindeki performansıyla sona erdi. Öğrenciler, sınav stresi öncesinde doyasıya eğlenerek dönemin yorgunluğunu attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı