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‘Yarınlar İçin Kökler’ projesine ulusal kalite etiketi

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‘Yarınlar İçin Kökler’ projesine ulusal kalite etiketi
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Menteşe TOBB Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemin Uysal koordinatörlüğünde yürütülen "Yarınlar İçin Kökler" (Roots For Tomorrow eTwinning) projesi, başarılı çalışmaları nedeniyle Ulusal Ajans tarafından verilen Ulusal Kalite Etiketi’ni almaya hak kazandı.

Menteşe TOBB Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemin Uysal koordinatörlüğünde yürütülen "Yarınlar İçin Kökler" (Roots For Tomorrow eTwinning) projesi, başarılı çalışmaları nedeniyle Ulusal Ajans tarafından verilen Ulusal Kalite Etiketi'ni almaya hak kazandı.

Türkiye ve Romanya'dan okulların katılımıyla gerçekleştirilen proje ile öğrencilerde çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Projenin ortakları arasında Muğla Gazi Anadolu Lisesi, Menteşe Anadolu Lisesi, Bursa Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Romanya'dan Liceul Teoretic Coriolan Brediceanu yer alırken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de fidan desteği veriyor.

Proje kapsamında su tasarrufu, sıfır atık, bilinçli tüketim ve ekolojik denge gibi konular ele alındı. Öğrencilerin farklı okullardan ve kültürlerden akranlarıyla iş birliği yapmaları sağlanırken, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

"Yeşil Vatan, Yeşil Dünya" anlayışı doğrultusunda yürütülen proje ile öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarının artırılması ve ortak sorumluluk bilinci kazanmaları hedeflendi. Menteşe TOBB Fen Lisesi koordinatörlüğünde Türkiye ve Romanya'daki okulların iş birliğiyle yürütülen projenin Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilmesi, proje ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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