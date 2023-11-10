Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Termal ilçesine geri getirilsin talebi

Yalova Valisi Hülya Kaya tarafından Termal ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması etkinliğinde vatandaşlar Yalova Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yeniden ilçeye getirilmesini talep etti.

Vali Kaya, Termal ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Kaya'ya Kaymakam Faruk Doğru ve Belediye Başkanı Sinan Acar eşlik etti. Kaya ardından Termal Kaplıcaları İşletmesi içinde yer alan bir işletmede Halk Buluşması etkinliğine katıldı. Burada konuşan Kaya, "Çok güzel bir ilçemizdeyiz. Belki de dünyanın en güzel yerindeyiz. Hem termali var hem de güzel bir ormanın içinde. Biz ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Dolayısıyla bu sizin tarafınızdan oluşturulan talepler, yönetime dahil eksiklikler olabilir, tavsiyeler olabilir. Sizlerin vermiş olduğunuz görüşler doğrultusunda kendimizi geliştirmek, daha iyi hizmet vermek vatandaş odaklı hizmet anlayışı içinde hizmetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Daha sonra vatandaşlar talep ve şikayetlerini Vali Kaya'ya iletti. Eski Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, Termal'den taşınan fakültenin geri gelmesini isteyerek, "Sağlık Bilimleri Fakültesi için uğraşıldı ve Termal'de kuruldu. Son iki yıl ciddi bir şekilde bu fakültenin olması sebebiyle kışın ekonomik girdi sağladık. 2 yıllık meslek yüksekokulumuz devam ediyor ama bu öğrencilerimiz genelde yurtta kalıyor. 4 yıllık olunca sürekli yerleşime geçmişlerdi gelen çocuklarımız. Şimdi bizim elimizden alındı. Bunun tasarlayıcısı bizleriz, bunu düşünen bizleriz. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ilçemize geri getirilmesini sizden arz ediyorum" diye konuştu. - YALOVA