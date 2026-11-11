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Yakakent'te Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri kültür sergisi açtı

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Yakakent'te Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri kültür sergisi açtı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 'Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi' törenle açıldı. Öğrenciler, kültürel değerleri, gelenekleri ve Türk mutfağı örneklerini zaman tüneli konseptiyle ziyaretçilere sundu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kültür Sergisi", düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Erdoğan Cebeci İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, müfredatta yer alan "Kültürel Öğelerimiz" konusu kapsamında geçmişten günümüze uzanan kültürel değerleri araştırarak birbirinden anlamlı çalışmalara imza attı. Öğrencilerin öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle hazırladığı eserler, zaman tüneli konseptiyle sergiye dönüştürüldü.

Öğrenciler kültürel mirası yakından tanıdı

Okulun tüm öğretmenleri ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan sergide, geçmişten günümüze değişen yaşam biçimleri, gelenekler, kültürel değerler ve Türk mutfağına ait örnekler yer aldı. Öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çalışmalar, ziyaretçilere geçmişe doğru keyifli bir yolculuk sundu.

Okul Müdürü Mehmet Güney, serginin öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Burada öğrencilerimiz, yeni Maarif Modeli gereği geçmişten günümüze teması kapsamında değişen, gelişen, zamanla tükenen veya devam etmeyen ancak özümseyerek hatırladığımız, özlediğimiz değerleri görme, dokunma ve yeniden hatırlama fırsatı buldu" dedi.

İngilizce öğretmeni Naim Okay ise 4. sınıf müfredatında bulunan kültürel öğeler konusunu yaşayarak öğrenme anlayışıyla sergiye dönüştürdüklerini ifade ederek, "Burada öğrencilerimiz geçmişe bir yolculuk yapmakla kalmadı, aynı zamanda milli mutfağımızın güzel örneklerini de tanıma fırsatı buldu" diye konuştu.

İlçe protokolünden sergiye yoğun ilgi

Açılışı gerçekleştirilen sergiye Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceleyerek öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tebrik etti.

Kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor

Geçmişin zengin kültürel birikimini çocuklarla buluşturan sergi, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından örnek bir çalışma olarak takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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