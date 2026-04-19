Uluslararası öğrenciler Sardes'te tarihle buluştu

Manisa'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 'Yunus Emre'nin İzinde Uluslararası Kardeşlik' projesi kapsamında Sardes Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde keşfetti.

Manisa'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, binlerce yıllık geçmişe sahip Sardes Antik Kenti'ni ziyaret ederek hem tarihi yerinde öğrendi hem de kültürel kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER), Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Yunus Emre'nin İzinde Uluslararası Kardeşlik" projesi kapsamında anlamlı bir gezi programına imza attı.

Proje çerçevesinde, farklı ülkelerden gelerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren 25 uluslararası öğrenci için Salihli ilçesine kültürel gezi düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler, Lidya Krallığı'na başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti (Sart) ile bölgenin önemli dinlenme noktalarından Kurşunlu Kaplıcaları'nı ziyaret etti.

Gezi boyunca öğrencilere, ziyaret edilen tarihi ve kültürel alanların geçmişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, binlerce yıllık medeniyet izlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında ayrıca Salihli'nin yöresel lezzetlerinden odun köftesi de misafirlere ikram edildi. Böylece öğrenciler, yalnızca tarihi mekanları değil, bölgenin gastronomik kültürünü de yakından tanıma imkanı elde etti.

Düzenlenen etkinlikle uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeleri sağlanırken, farklı kültürler arasında kardeşlik ve etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
