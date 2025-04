WES'25 Etkinliği 16 Nisan'da Gerçekleşecek

16 Nisan Çarşamba Günü Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonunda WES'25 adı altında gerçekleştireceğimiz etkinlikte; sektörde kadın erkek eşitliğini vurgulamayı,sektörde yer alan kadınları desteklemeyi ve onların hikayelerine kulak vermeyi, onların başarılarının sırlarını öğrenmeyi amaçlıyoruz.

Çıktığımız bu yolda bize destek olan platin sponsorumuz Akbank'a, altın sponsorlarımız PILZ ve Denizbank'a, stratejik partnerlerimiz ve medya sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Zengin fuaye alanımızda sanatlarımızdan bilgi almak, sponsorlarımızın oturumlarını ve panellerimiz "Bugünün Mücadelesi, Yarının Eşitliği"; "Bedenimiz, Sağlığımız, Sesimiz: Kadın Sağlığı"; "The New Generation Leaders in the Space Industry: Positioning Yourself Correctly"dinlemek ve Kendini savunma workshopumuzda Milli Taekwondocu Selen Gündüz'den eğitim alabilme fırsatını kaçırmamak için kayıt formunu doldurmayı unutmayın.

ETKİNLİK DETAYLARI

Konum: Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonu

Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 10.00-17.45

Etkinlik Kayıt Formu: https://forms.gle/LGUkurmDkZbx6mzK7

Katılım ücreti:Ücretsiz