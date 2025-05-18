VI. Ahlak Şürası Tamamlandı: Ahlak Krizi ve Çözüm Arayışları

VI. Ahlak Şürası Tamamlandı: Ahlak Krizi ve Çözüm Arayışları
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Gaziantep'te, HKÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Yazarlar Birliği öncülüğünde düzenlenen VI. Ahlak Şürası, çağdaş ahlak krizini ele alarak çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede, postmodern dünya görüşü ve dijitalleşmenin ahlaki normlar üzerindeki etkileri vurgulandı.

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, İslam Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında, çağdaş ahlak krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen 'VI. Ahlak Şürası' tamamlandı.

Bu yıl altıncısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün süren Ahlak Şurası'nın sonuç bildirgesi yazıldı. 13 maddeden oluşan bildirgeyi slam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez okudu.

Bildirgede, postmodern çağda haz ve tüketimi merkeze alan bir dünya görüşüne evrildiği belirtilerek, bu süreçte, küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisinin tüm toplumları kuşattığı ifade edildi. Cinsiyetin ve haysiyetin korunması, insanın mahremiyetine, bedenine ve fıtratına hürmetin ayrılmaz bir parçası olduğu bunun insanlığın bekası için zaruri olduğu kaydedilerek,"Aydınlanmayla sekülerleşen Batı düşüncesi ve tecrübesi, postmodern çağda haz ve tüketimi merkeze alan bir dünya görüşüne evrilmiş, bu süreç, küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisiyle tüm toplumları kuşatmıştır. Bireycilik, haz ve tüketim kültürü, insanın manevi yönünü gölgede bırakırken, kötülük daha görünür ve bulaşıcı hale gelmiştir. Modern bilim ve teknolojinin tekelleşmesi söz konusu ahlak krizinin dünyanın tamamına yayılmasına sebebiyet vermiştir. Bu krizin kökeninde ahlakın temelini oluşturan metafizikten mahrumiyet vardır. Yaratıcının merkezden çıkarıldığı, ahlaki ilke ve faziletlerin göreceliğe teslim edildiği bir dünyada, çözüm değil krizlerin ve zulmün üretilmekte olduğu artık fark edilmelidir. Cinsiyetin ve haysiyetin korunması; insanın mahremiyetine, bedenine ve fıtratına hürmetin ayrılmaz parçasıdır. Bu saygı, insanlığın bekası için zaruridir. İnsanın cinsel arzu, güdü ve dürtüler üzerinden tanımlanması ve bu mahut tanımın bir kimliğe dönüştürülmesi, bu kimliğin bir ideolojiye dönüşerek bilimi, hukuku, sanatı, medyayı hatta dini baskılayan bir meydan okumaya dönüşmesi asla kabul edilemez. Bu konu sadece ahlaki bir mesele olarak değil, insanın, ailenin ve toplumun istikbal ve istiklal meselesi olarak ele alınmalı ve bu konuda topyekun mücadele verilmelidir. Megakentlerin kuruluşunda şehirleşme, mimari, mekan, ahlak ilişkisi gittikçe daha büyük önem arz etmekte ve tüm ilişkileri ciddi şekilde etkilemektedir. Evler, sokaklar, caddeler, binalar ve şehirler insan-tabiat, insan-insan ve insan-toplum ilişkisini yeniden ahlak temelinde kuracak şekilde tanımlanmalıdır. Adil ve merhametli şehirler; tesanüdü esas alan mahalleler, huzurlu ve mutlu aileler ancak güçlü ahlaki ilke ve ilişkilerle kurulabilir, yaşatılabilir. Şehir inşasında ve şehir ıslahı projelerinde bu konu üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. İnsanlığın geleceğini etkisi altına alacağı anlaşılan yapay zeka teknolojisinin doğuracağı problemlerin insan, fıtrat ve ahlak ekseninde ele alınması bir zorunluluk arz etmektedir. Yapay zeka ile pekişen dijital dünya düzeninin ahlaki normların birçoğunu hükümsüz bırakma ihtimali vardır. Buradan hareketle VII. Ahlak Şürasının "Yapay Zeka, Dijitalleşme, Ahlak ve İnsanlığın Geleceğiö başlığı altında yapılması kararlaştırılmıştır. Şüralarda konuşulan tüm meselelerin bir çözüme kavuşabilmesi, çözümlerin anlamlı olabilmesi ve insana dair sorumlulukların idrak edilebilmesi için tüm insanlar Gazze'deki vahşete asaletle karşı durmalıdır" denildi.

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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