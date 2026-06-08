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Mehmet Paşa İlkokulu'ndan Türkiye Birinciliği

Mehmet Paşa İlkokulu'ndan Türkiye Birinciliği
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Samsun Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencileri, Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda 1. sınıflar kategorisinde takım halinde Türkiye birincisi oldu. Ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elinden alan öğrenciler, ilçe ve eğitim camiasında gurur kaynağı oldu.

Samsun Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencileri, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda 1. sınıflar kategorisinde takım halinde Türkiye birincisi oldu.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen şampiyonada üstün performans sergileyen öğrenciler Azra Uçan, Çınar Demir ve Çağdaş Ata Karakuş, elde ettikleri birincilik ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı. Öğrencilerin elde ettiği başarı ilçe ve eğitim camiası adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan danışman öğretmen Hüseyin Nazım Karakuş'a teşekkür eden veliler, başarının; disiplinli çalışma, özverili öğretmen rehberliği ve aile desteğinin ortak ürünü olduğuna dikkat çekti. Bu büyük başarıyla ilçenin ve okullarının adını Türkiye'nin zirvesine taşıyan öğrencileri gönülden kutladıklarını ifade ettiler.

Okul yönetimi, eğitime sağladıkları katkılar nedeniyle Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'ya ve danışman öğretmen Nazım Hüseyin Karakuş'a teşekkür ederek, öğrencilerin gelecekte de yeni başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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