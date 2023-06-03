Van Çatak'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Van'ın Çatak ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi. Yıl boyunca kursiyerlerin büyük emekle yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi, Çatak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi.

Yıl boyunca kursiyerlerin büyük emekle yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi, Çatak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Sercan Sakarya, ürünlerin hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirtti.

Yıl boyunca sabırlı çalışmalar gösteren ve serginin oluşmasında emeği geçen kursiyerlere, onlara bu çalışmalarında rehberlik eden öğretmenlere, usta öğreticilere ve idari personele teşekkür eden Ocak, "Aynı zamanda, bu sene köy yaşam merkezlerine dönüştürdüğümüz kapalı köy okullarımızda açtığımız kurslarımızda da kadınlarımıza dokumadan tarımsal üretime birçok alanda verdiğimiz kurslarla aile bütçelerine katkı sağlayacak eğitimler sunduk." dedi.

Ahşap oymacılığından tel kırmaya, el örgülerinden yağlı boya tablolarına kadar ürünün yer aldığı sergiye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Talat Toy, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı da katıldı.