Van Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Açıldı

Van'da, Atlantik Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Van Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda bebek bakım, kadın hijyen ürünleri, çocuk ve genç odaları, bisikletler, oyuncaklar yer alıyor.

Van'da, Atlantik Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarın açılışına Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Atlantik Fuarcılık Genel Müdürü Kadir Yaşar ve firma temsilcileri katıldı.

Fuara 42 firma ve 165 markanın katıldığını ifade eden Atlantik Fuarcılık Genel Müdürü Kadir Yaşar, "Anne ve bebek ihtiyaçlarına dair tüm ürünler, ihtiyaçlar bu fuarda bulunuyor. Fuarda bebek bakım, kadın hijyen ürünleri, çocuk ve genç odaları, bisikletler, oyuncaklar yer alıyor" dedi.

Ayrıca bu sene fuarda ilk defa '1. Atlantik Çocuk Festivali'ni de başlattıklarını vurgulayan Yaşar, "Fuarımızda ayrıca aileler fuar alanını gezerken, alışveriş yaparken, çocuklarının da keyifli zaman geçireceği bir alan oluşturduk. Çocuk atölyelerinin yer aldığı alanda; resim atölyesi, kum boyama atölyesi, bileklik-takı atölyesi, yüz boyama atölyesinin yanı sıra çocuk animasyonları ve mini ilizyonlar yer alıyor. Bu çerçevede tüm Van halkını bu renkli fuarımıza davet ediyorum. Umarım katılımcı firmalar için çok bereketli bir fuar olur. Ben bu anlamda fuarımıza destek sunan tüm sponsorlara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN