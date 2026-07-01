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Vali Özkan: "Gelecek gençlerle şekillenecek"

Vali Özkan: 'Gelecek gençlerle şekillenecek'
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TÜGVA tarafından düzenlenen Yaz Okulları Eğitici ve Öğreticiler Buluşması'nda gençlerin akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TÜGVA Manisa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaz Okulları Eğitici ve Öğreticiler Buluşması'nda eğitmenlerle bir araya geldi. Gençlerin sadece akademik başarıyla değil, milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, yaz okullarının çocukların çok yönlü gelişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TÜGVA Manisa İl Temsilciliği tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yaz Okulları Eğitici ve Öğreticiler Toplantısı"nda eğitmenlerle buluştu. Programda gençlerin eğitimi, karakter gelişimi ve yaz okullarının çocukların çok yönlü gelişimine katkısı ele alındı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve tanıtım filmlerinin izlenmesiyle başlayan programda, TÜGVA Manisa İl Başkanı Murat Alataş açılış konuşmasını yaptı. Ardından moderatörlüğünü Alataş'ın üstlendiği panel gerçekleştirildi.

Panelde değerlendirmelerde bulunan Vali Vahdettin Özkan, gençlere yönelik eğitim çalışmalarının ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti. Bir toplumun kalkınmasının yalnızca fiziki yatırımlarla değil, bilgiyle müzeyyen, üretken, milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Özkan, çocukların akademik başarılarının yanı sıra ahlaki değerler, özgüven ve sosyal becerilerle de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin, kamu kurumlarının, eğitimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çocukların gelişim sürecinde ortak sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Özkan, teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, gençlerin dijital imkanları bilinçli kullanmaları ve eleştirel düşünme becerisi kazanmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bağımlılıklardan uzak, spor, sanat, bilim ve kültürel faaliyetlerle iç içe yetişen bir gençliğin toplumun geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Vali Özkan, yaz okullarının çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal yönlerini geliştirmeleri ve sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Eğitmenlere de tavsiyelerde bulunan Özkan, çocukların hayatında kalıcı izler bırakan en önemli unsurun samimi iletişim ve doğru rehberlik olduğunu belirterek, eğitimcilerin çocukları dinleyen, anlayan, güven veren ve her birinin potansiyeline inanan bir yaklaşımla hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Kamu kurumları, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmaların gençlerin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özkan, bu iş birliğinin şehirlerin sosyal gelişimine de olumlu yansıyacağını kaydetti.

Manisa'nın genç nüfusu ile tarihi ve kültürel zenginlikleri sayesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Özkan, gençlerin bilgiyle, değerlerle ve özgüvenle yetişmesi için tüm kurumların ortak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmasının sonunda yaz okullarında görev alacak eğitmenlere teşekkür eden Özkan, çocukların sadece akademik gelişimlerine değil karakter gelişimlerine de katkı sunmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Gençlere de kendilerini sürekli geliştirmeleri, dijital çağın sunduğu imkanlardan bilinçli şekilde yararlanmaları çağrısında bulunan Özkan, teknoloji üreten, sorgulayan, kültürel kimliğine ve milli-manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin ortak hedef olduğunu sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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