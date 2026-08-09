Haberler

Bingöl Valisi Çelik, Yiğitler köyündeki okul inşaatını inceledi

Bingöl Valisi Çelik, Yiğitler köyündeki okul inşaatını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Karlıova ilçesi Yiğitler köyünde yapımı devam eden 8 sınıflı ilk ve ortaokul inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Seyda Abdulhamit Yatılı Erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek kurs faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Vali'ye İl Emniyet Müdürü, Karlıova ve Solhan kaymakamları ile kurum müdürleri eşlik etti.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, yapımı devam eden 8 sınıflı ilk ve ortaokul inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karlıova ilçesi Yiğitler köyünde yapımı süren 8 sınıflı ilk ve ortaokul inşaatını yerinde inceleyen Vali Çelik, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelik, daha sonra Seyda Abdulhamit Yatılı Erkek Kur'an Kursunda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar ve kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik'e incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Solhan Kaymakamı Okan Ayaz ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı