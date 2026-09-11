Vali Akbıyık ilçe kaymakamları ile okul güvenliği toplantısı yaptı

Muğla'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi amacıyla okul güvenliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, ilçe kaymakamlarının katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Soykan da katıldı.

Toplantıda, ilçelerde eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen okul güvenliği hazırlıkları değerlendirildi. Okul çevrelerinde alınacak önleyici tedbirler, kolluk kuvvetlerinin denetim planlamaları ve öğrenci servislerinin kontrolleri kapsamlı şekilde ele alındı. Çocukların huzurlu, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin en temel öncelik olduğunu belirten Vali Akbıyık, sahada 'sıfır tolerans' ilkesiyle hareket edilmesini istedi.

Vali Akbıyık, okul çevrelerindeki metruk binaların kontrol edilmesi, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi, okul kantinlerinde hijyen denetimlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi ve taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servislerinin sıkı şekilde denetlenmesi talimatını verdi.

İlçe kaymakamlıklarının süreci bizzat ve titizlikle takip etmesini isteyen Vali Akbıyık, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı