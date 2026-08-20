Fen Lisesini Kazanan Köy Okulu Öğrencisine Kaymakamdan Tablet Sözü Yerine Getirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Sipahi Köyü İlköğretim Okulu'ndan mezun olarak Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan Ömer Faruk Dinçer'e, Kaymakam Muammer Köken tarafından tablet hediye edildi. Kaymakam, köy okullarından fen lisesini kazanan öğrencilere tablet verileceği sözünü tutarak öğrenciyi ve ailesini tebrik etti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi Köyü İlköğretim Okulundan fen lisesini kazanan öğrenciye, kaymakamlık tarafından tablet hediye edildi.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, köy okullarında eğitim gören ve Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan öğrencilere tablet hediye edileceği yönündeki sözün yerine getirildiğini belirtti.
Kaymakam Muammer Köken, Sipahi Köyü İlköğretim Okulunu bitirerek Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan Ömer Faruk Dinçer'e tablet vererek, başarılı öğrenciyi ve ailesini tebrik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı