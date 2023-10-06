Üniversite Öğretim Üyesi Terör Örgütü Propagandası Yaptığı İddiasıyla Görevinden Uzaklaştırıldı
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Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında açılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Özcan, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine verdiğini iddia ettiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti.
MUNZUR Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında açılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Özcan, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine verdiğini iddia ettiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti.
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkında, sosyal medyada terör örgütü liderini övdüğü gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, üniversite ise idari soruşturma başlattı. İdari soruşturma kapsamında Özcan, üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.
Özcan, 2019'daki İBB seçimleri öncesi, çalışma ve kitaplarını inceleyen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine İmralı Cezaevi'nde görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek kendisine verdiğini belirttiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti.