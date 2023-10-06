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Üniversite Öğretim Üyesi Terör Örgütü Propagandası Yaptığı İddiasıyla Görevinden Uzaklaştırıldı

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında açılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Özcan, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine verdiğini iddia ettiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti.