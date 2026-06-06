Haberler

Umre ödüllü yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi

Umre ödüllü yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Diyarbakır Çermik'te dereceye giren lise öğrencilerine para ödülleri verildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasında Diyarbakır'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, gençlerin Peygamber sevgisini öğrenme ve yaşatma adına yarışmaya gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerini tebrik etti. Çermik'te lise kategorisinde yarışmada birinci olan Ramazan Şen 10 bin lira, ikinci olan Hatice Gök 7 bin 500 lira ve üçüncü olan Mehmet Dündar ise 5 bin lira para ödülü ile ödüllendirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı