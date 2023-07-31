Ümraniye'de Yaz Kursunda Çocuklar Kur'an-ı Kerim Eğitimi Alıyor

Ümraniye'deki Molla Hüsrev Camii'nde düzenlenen yaz kursunda çocuklar, etkinlik ve oyunlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, yaz mevsiminde Kur'an eğitimi vermenin zorluklarını anlatırken, çocuklara sevgiyle ve bıktırmadan eğitim verildiğini belirtti. Ümraniye'de yaklaşık 10 bin çocuğun camilerde ve Kur'an kurslarında yaz eğitimi aldığı kaydedildi.

Ümraniye'de bir caminin düzenlediği yaz kursunda çocuklar, etkinlik ve oyunlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.

???????Topağacı Mahallesi'nde bulunan Molla Hüsrev Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için bazı etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda, camideki 6 haftalık yaz Kur'an kursunun 4. haftasında şenlik düzenlendi.

Şenliğe katılan İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün müfredatıyla camilerde ve Kur'an kurslarında yaz kursu eğitimleri verildiğini söyledi.

Tatil ve eğlence dönemi olarak görülen yaz mevsiminde Kur'an eğitimi vermenin zorluklarını anlatan Çelik, "Bizler Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek bu eğitimlere devam ediyoruz. Hocalarımız Kur'an-ı Kerim eğitimi, din hizmetleri, temel dini bilgiler, Peygamber (sav) hayatı ve bunun yanında sosyal etkinliklerle çocuklarımıza sevgiyle, bıktırmadan ve usandırmadan eğitim veriyorlar. Molla Hüsrev Camii'nde de 'oku-okut-sevdir' parolasıyla yola çıktılar, bu çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i sevdirdiler." diye konuştu.

Müftü Çelik, Ümraniye'de yaklaşık 10 bin çocuğun camilerde ve Kur'an kurslarında yaz eğitimi aldığını kaydetti.

"Yavrularımız vesilesiyle camilerimizde güller açtı"

Molla Hüsrev Camii İmam Hatibi Osman Korkmaz ise görev yaptığı camide 5-18 yaş arası 100'den fazla çocuğun Kur'an eğitimi aldığını belirtti.

Kur'an öğrenmek için gelen çocukların caminin üst katında oluşturulan gençlik merkezinde masa tenisi ve langırt gibi oyunlarla eğlenebildiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bize 6 hafta boyunca emanet edilen evlatlarımızın eğlenerek, severek yaz Kur'an kursundan bir şeyler alması için gayret ediyoruz. Ümraniye Molla Hüsrev Camii olarak burada bir yaz Kur'an kursu şenliği de düzenliyoruz. Nasreddin Hoca, İbiş karakteri yavrularımızı eğlendirecek, eğlendirirken öğretecekler. Bu vesileyle o küçük yaştaki o güzel kalplerinde cami çok hoş bir yer olarak kalacak inşallah. Yaz Kur'an kursuna gelen yavrularımız vesilesiyle zaten camilerimizde güller açtı. Adeta gül koktu. Onlar mutlu, biz mutluyuz."

"Her sene gelmeye devam edeceğim"

Altıncı sınıf öğrencisi Ahmet Enes Yıldız da 4 yıldır bu caminin yaz kursuna geldiğini ifade ederek, burada tecvitli güzel Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini anlattı.

Camide Kur'an öğretme dışında oyunlar, kahvaltı, gezi programı gibi etkinlikler yapıldığını, hocaların çeşitli ödüller verdiğini dile getiren Yıldız, "İlk sene geldiğimde cami boştu, faaliyetler yapılmıyordu. Sadece Kur'an öğretiliyordu. İkinci sene gitmeyi düşünmedim ama Osman Hoca ile tanıştığımda o bana camide yapılan faaliyetleri gösterdi. Ben de o kadar beğendim ki 4 senedir geliyorum ve her sene gelmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.