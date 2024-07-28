Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü: Öğrenciler, akreditasyon sürecinde bilinçli olmalı

Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ünlü, "Öğrenciler, üniversitelerin akreditasyonunda bilinçli olmalı" ifadelerini kullandı.

"PARASINI VERİP ALMAK O KADAR KOLAY DEĞİL"

Yükseköğretimde akreditasyon hakkında konuşan Saygı Ünlü, sözlerine şöyle devam etti;

"Parasını verip almak gibi bir algıyı yıkmak lazım. Bu o kadar kolay değil. Öğrencilerin bu konuda bilinçli olması lazım. Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın da aldığı bir karar var. Lisansüstünde bir program açabilmeniz için en az 1 programınızın akredite edilmesi gerekiyor."