Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü: Öğrenciler, akreditasyon sürecinde bilinçli olmalı
Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü, öğrencilerin üniversitelerin akreditasyon sürecine dair bilinçli olmaları gerektiğini belirtti. Ünlü, öğrencilere 'parasını verip almak' algısının yanıltıcı olduğunu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın lisansüstü program açabilmek için en az bir programın akredite edilmesi gerektiği yönündeki kararını hatırlattı.
Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ünlü, "Öğrenciler, üniversitelerin akreditasyonunda bilinçli olmalı" ifadelerini kullandı.
"PARASINI VERİP ALMAK O KADAR KOLAY DEĞİL"
Yükseköğretimde akreditasyon hakkında konuşan Saygı Ünlü, sözlerine şöyle devam etti;
"Parasını verip almak gibi bir algıyı yıkmak lazım. Bu o kadar kolay değil. Öğrencilerin bu konuda bilinçli olması lazım. Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın da aldığı bir karar var. Lisansüstünde bir program açabilmeniz için en az 1 programınızın akredite edilmesi gerekiyor."