Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Çorum'un Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı. Halk Eğitimi Merkezi sergi salonunda kursiyerlerin yıl içinde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi. Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, törende yaptığı konuşmada, kursların açılmasında emeği geçenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.