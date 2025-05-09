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Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
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Nisan ayında 11 bin 459 lira maaş aldığını belirten ücretli öğretmenin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesin gönderinin altına "Asgari ücretin altında kalan bir ücret kabul edilemez" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Ücrette öğretmenlere öngörülen maaş bu... Bunu bilerek ücretli öğretmenlik yapanların bence İsyan etmemesi lazım" diyerek öğretmeni suçladı.

Nisan ayında 11 bin 459 TL maaş aldığını belirten bir ücretli öğretmenin sosyal medya paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Öğretmenin düşük maaşını ifşa ettiği paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"İSYAN ETMEMELERİ LAZIM"

Bir kesim, "Asgari ücretin altında kalan bir ücret kabul edilemez" diyerek öğretmene destek verdi ve eğitim emekçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Diğer kesim ise, "Ücretli öğretmenliğin koşulları belli, bilerek bu işi yapıyorlar. Sonra isyan etmeleri anlamsız" şeklinde yorumlar yaparak o paraya çalışan öğretmeni eleştirdi.

Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

ÇALIŞMA KOŞULLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Paylaşım, hem eğitim sistemindeki adaletsizlikleri hem de ücretli öğretmenliğin çalışma koşullarını bir kez daha tartışmaya açtı. Eğitim sendikaları ise uzun süredir ücretli öğretmenlik sistemine tepki gösteriyor ve eşit işe eşit ücret talep ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıGürcan Öztürk:

Okuduğumuzu anlamaz mi olduk... Ek ders ücreti ne zaman maaş oldu... İşçinin fazla mesaisi, öğretmenin ek dersidir. Asıl soru şu fazla mesaisi 11k TL olan maaş kaç TL ola ki

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Haber YorumlarıMelih İnce:

bu dönem kaç din öğretmeni alındı? asıl ihtiyaç duyulan branşlara bilinçli olarak alım yapılmıyor. okullara boşluğu ücretli öğretmenle doldur denilerek kalite düşürülüyor. dinde ileri fende geri gidiyoruz!

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Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıÇulha İletişim ve Bilişim Hizmetleri:

Ödeme açıklamasında "EK DERS diyor. yani girdiği ek derslerin ücreti bu Alınan ücretin satırı farklı. Objektif yorum için onunda görülmesi gerekir.

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Haber YorumlarıSerkan Aksakal:

Çok bile

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Haber YorumlarıAhmet Uygun:

Devletimiz bu aç gözlü memurları bir türlü doyuramadı. Biran önce emeklilerimizin maaşını dengelemesi lazım. Bence 2sene memura zam yapılmasın.

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

bu asgari ücretle çalışan insanlar var

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Haber Yorumlarıalperen84:

ek ders ücreti diyor doğru anlayalım. yani ek gelir

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yanlış haber ise bunu yapanların cezalandırılması lazım..orada ek ders yapıyor. birisiyaymis. tabiki haber yapılır. Ancak bunların çocuklarımızı yetiştirmesini beklemek ne getirir bilinmez.

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Devlet ücretli mğretmem bulamazsa mecbur öğretmen atayacak. Ancak ücretli köle olan bu öğretmenler herşeyi hakediyorlar

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Haber YorumlarıLOKMAN KACAR:

Resmi tatillerde kimsenin maaşı kesilmezken ücretli öğretmenin maaşı neden kesilir? Hangi anne-baba çoçuğunun öğretmeninin bu maaşa çalişmasini hak görür ? Sosyal devlet ilkesi gereği yapılan tayinlerde norm fazlası olan öğretmen sayısı ile ücretli öğretmen sayısının birbirine yakın olması.

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