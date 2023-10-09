Tuzla Orhanlı AÇEM Öğrencileri Deprem Bölgesindeki Çocuklara Kartpostal Gönderdi

9 Ekim Dünya Posta Günü çerçevesinde Tuzla Orhanlı Anne Çocuk Eğitim Merkezinde (AÇEM) öğrenim gören çocuklar, deprem bölgesindeki çocuklara kartpostal hazırladı. 3-6 yaş arasındaki 65 öğrencinin kartpostallara çizdiği güneşli bulutlu resimler Hatay Kırıkhan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı önderliğinde hayata geçirilen Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören çocuklar, Dünya Posta Günü'nde Hatay'daki arkadaşlarına özel resim çizdi. Hatay Kırıkhan'da kurulan konteyner kente gönderilecek kartpostalları zarfa koyup PTT'ye elden verenler yine çocuklar oldu. PTT'de sıraya girip hazırladıkları kartpostalları vermek isteyen çocukların heyecanı kameralara anbean yansıdı.

"Depremzede çocuklarımızı unutmadık ve onları çok seviyoruz"

Tuzla Orhanlı AÇEM'de 3 yıldır öğretmen olarak görev yapan Arzu Türkoğlu, "Bugün 3-6 yaş arası çocuklarımızla depremzede çocuklarımızı unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi belirtmek amacıyla kartpostal hazırladık. Hazırlanan kartpostalları öğrencilerimiz ile PTT'ye giderek Hatay Kırıkhan'daki çocuklarımıza göndereceğiz" dedi.

"Güneş, bulut ve arkadaş çizdim"

4 yaşındaki Elif İnci Yeşilkaya, kartpostalını gönderdiği arkadaşına kalp ve gül çiçeği resimleri çizdiğini söyledi. Kartpostalına güneş bulut ve arkadaş çizdiğini söyleyen 5 yaşındaki Ravzanur Atik ise Hatay'daki arkadaşlarını çok sevdiğini söyleyerek onlara kocaman selamlarını iletti. - İSTANBUL