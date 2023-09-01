Tuzla'da temel bilimler üniversitesi kurulması için çalışmalar başladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sanayi ve üniversite işbirliğinin eksikliğini görerek temel bilimler üniversitesinin kurulması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Türk Fizik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Fizik Kongresi de Bodrum'da başladı.

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı (TTBAV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede sanayi ve üniversite işbirliğinin eksikliğini görerek temel bilimler üniversitesinin kurulması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Fizik Derneğince bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Uluslararası Fizik Kongresi" dün Bodrum'da başladı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TTBAV, İstanbul ve İstinye üniversitelerinin destek verdiği kongre, Bodrum Belediyesi'nin Herodot Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Kongreye, Türk Fizik Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Akkuş, Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Dr. Radu Dan Constantinescu, Avrupa Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Luc Berge, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TTBAV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Prof. Dr. Baki Akkuş, kongrenin açılışındaki konuşmasında, dernek olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkenin, bilim, teknoloji ve kalkınmışlık alanlarında yaşanan yarışta öne çıkacağına ve hak ettiği başarıları yakalayacağına inandıklarını ifade etti.

Program kapsamında "8. Fizik Öğrencileri Kongresi ve Şenliği" de yapıldı. Burada konuşan Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı da temel bilimlerin hayatın her noktasına dahil edilmesini gerektiğini belirtti.

Yazıcı, temel bilimler ihmal edildiğinde kötü sonuçların ortaya çıkabileceğini, bunu yaşamamak için temel bilimlerin gündemin merkezine oturtulması gerektiğini vurguladı.

"Vakfımız, Türkiye'de temel bilimleri geliştirmeyi hedefliyor"

Yazıcı, yüksek teknolojiyi elde etmek için temel bilimlere ihtiyaç duyulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlıktan bahsetmek istiyorsak temel bilimlere önem vermeliyiz. Geçmişte, demire ve malzeme bilimine hakim olanların dünyada hakimiyet kurduğu gibi bugünün doktorları ve mühendisleri de temel bilimin ürünlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, 32 sanayici ve 15 temel bilimci hocamızla Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nı kurduk. Amacımız temel bilimleri yaygınlaştırmak, yetenekli ve zeki çocukları bulup desteklemek ve ülkemiz adına temel bilimleri geliştirmekti. İstanbul Tuzla'da temel bilimlerin ve teknolojinin merkezi olacak bir girişimde bulunmak istedik. Türkiye'de sanayi-üniversite işbirliğinin eksikliğini gördük ve bunun için çeşitli çalışmalar yapıldı. Türkiye temel bilimler üniversitesinin kurulması için çalışmalar şu anda devam ediyor. Kurulacak üniversitenin temel bilimlere odaklanması gerektiği sonucuna vardık. Üniversitemizin tek amacı fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisans ve lisansüstü programlarıdır."

Temel bilimler olmadan tarım, hayvancılık ve yüksek teknoloji elde edilemeyeceğinin altını çizen Yazıcı, "Kurulmakta olan üniversitenin temel bilimlere odaklanması gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, Türkiye'de dalında ilk kez kurulan bir vakıf olarak temel bilimleri geliştirmeyi hedefliyor. Ülkenin geleceği ve bağımsızlığı için temel bilimlerin önemini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış programının sonunda gerçekleştirilen ödül ve plaket takdim töreninde, özel onur ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır adına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker aldı.

Şadi Yazıcı'ya da bilime ve teknolojiye verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kongre, 4 Eylül'de sona erecek.