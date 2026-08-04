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Turnaçayırı Barajı Projesi İstişare Toplantısı Yapıldı

Turnaçayırı Barajı Projesi İstişare Toplantısı Yapıldı
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Erzincan'da Turnaçayırı Barajı Sulama Projesi ve arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında muhtarlar ve vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yetkililer, projenin tarımsal verimliliği artıracağını ve bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.

Erzincan'da yapımı süren Turnaçayırı Barajı Sulama Projesi ile Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Burak Yeşiloğlu, ilgili şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, Turnaçayırı Barajı Sulama Projesi ile Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu, planlanan imalatlar ve uygulama süreçleri hakkında muhtarlar ile vatandaşlara kapsamlı bilgi verildi.

Yetkililer, arazi toplulaştırmasının tarımsal üretime sağlayacağı katkılar, sulama altyapısının daha etkin kullanılmasına sunacağı faydalar ile projenin tamamlanmasının ardından bölgeye kazandıracağı ekonomik ve sosyal kazanımları anlattı.

Toplantıda ayrıca muhtarlar ve vatandaşların talep, görüş ve önerileri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Yetkililer, projenin bölge tarımının verimliliğini artırarak üreticilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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