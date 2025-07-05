Türkiye'nin Tunus'taki eğitim fuarına güçlü katılımı

Tunus'ta düzenlenen Wajhani Rehberlik ve Eğitim Fuarı'na bu yıl Türkiye damga vurdu. Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Okulları iş birliğinde açılan stantta, genç ziyaretçilere Türkiye'deki yükseköğretim fırsatları tanıtıldı. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri — Bahçeşehir, Sabancı, Özyeğin, Haliç, Kent, Atlas, Nişantaşı, Fenerbahçe ve Biruni — fuarda yer alarak Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere sunduğu imkânları birebir anlatma fırsatı buldu.

Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Sayın Ahmet Misbah Demircan, fuarda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya çapındaki yükseköğretim kalitesine ve genç Tunuslular için sunduğu eğitim olanaklarına dikkat çekti. Maarif Okulları'nın İngilizce ağırlıklı eğitimi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe kurslarının, gençlerin küresel vizyon kazanmalarına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin bu güçlü katılımı, Tunuslu gençlerle eğitim alanında kurulan köprülerin daha da güçlenmesine katkı sunuyor.

Wajhani Fuarı, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Tunus Kongre Sarayı'nda düzenlendi. Etkinlik, üniversiteye hazırlanan gençlere ve yeni mezunlara eğitim ve kariyer planlamasında rehberlik etmeyi amaçlıyor. 76 stant, 24 atölye ve 40'tan fazla konferansla gerçekleşen fuar, 9000'den fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Etkinlik, 12-13 Temmuz'da Safaks ve 19-20 Temmuz'da Susa'da devam edecek.