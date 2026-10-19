Türkeli'de Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli yolculuk konusunda eğitim verdi.

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları, okul servis araçlarında güvenli seyahat için dikkat edilmesi gereken hususlar ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde, trafik güvenliğinin önemi vurgulandı.

Çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı