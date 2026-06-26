Türkeli'de 42 öğretmene başarı belgesi

Sinop'un Türkeli ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan 42 öğretmen, düzenlenen törenle başarı belgesiyle ödüllendirildi.

"Eğitim Çalışanları Ödül Değerlendirme Kriterleri" projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine sağladıkları katkılar dolayısıyla 42 öğretmen başarı belgesine layık görüldü. Türkeli'nde düzenlenen törende başarı belgeleri öğretmenlere takdim edildi.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Cezmi Kandemir, eğitim camiasına özveriyle hizmet eden öğretmenleri tebrik ederek, öğrencilerin gelişimine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Öğretmenlere iyi tatiller dileyen Kandemir, yeni eğitim-öğretim yılında da aynı özveri ve başarıyla çalışmalarını sürdürmeleri temennisinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı