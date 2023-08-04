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Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yeni Atama

Eğitim Haberleri

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Türk Tarih Kurumu'nun şu anki başkanı Birol Çetin'di.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alındı. Karakaşoğlu'nun yerine ise Rahmi Güney atandı.

Kaynak: ANKA / Eğitim

Türk Tarih Kurumu Bayburt Eğitim Haberler

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