Haberler

TÜBİTAK desteğiyle otonom robotik ekim makinesi

TÜBİTAK desteğiyle otonom robotik ekim makinesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Kömekçi, TÜBİTAK bursuyla ABD'deki Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nde sürdürülebilir tarım için otonom ve elektrikli robotik ekim makinesi geliştirecek. Proje, enerji verimliliği ve ekim performansını optimize ederek tarımsal dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Kömekçi, ABD'deki Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nde TÜBİTAK desteğiyle sürdürülebilir tarıma yönelik otonom ve elektrikli robotik ekim makinesi geliştirecek.

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ceren Kömekçi, TÜBİTAK-BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Dr. Kömekçi, proje kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nde (UNL) sürdürülebilir tarıma yönelik otonom ve elektrikli robotik ekim makinesi çalışmaları yürütecek.

Dr. Kömekçi, "Otonom Elektrikli Robotik Örtü Bitkileri Ekim Makinası: Sürdürülebilir Tarım için Ekim Performansının ve Enerji Kullanımının Optimizasyonu" başlıklı projesi doğrultusunda, bir yıl süreyle UNL Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Makine Otomasyonu ve Tarım Robotları Laboratuvarı'nda (MAARS Lab) araştırmalarını sürdürecek.

Çalışmalarını; dijital tarım, yapay zeka, robotik ve karmaşık mühendislik sistemleri alanlarında tanınmış bir isim olan, UNL Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü Profesörü ve Yapay Zeka Direktörü Prof. Dr. Santosh Pitla'nın danışmanlığında yürütecek olan Dr. Kömekçi, projeye ilişkin şunları söyledi: "Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nin tarım teknolojileri ve robotik sistemler alanında sunduğu güçlü araştırma altyapısı sayesinde; otonom elektrikli tarım makinelerinin enerji verimliliği ve ekim performansının optimizasyonuna yönelik ileri yöntemler geliştirme imkanı bulacağım."

Daha az enerji ile daha verimli ekim

Projenin hedeflerine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Kömekçi, "Çalışmamız, örtü bitkilerinin ekiminde kullanılabilecek otonom ve elektrikli bir robotik tarım makinesinin geliştirilmesine odaklanıyor. Temel amacımız; ekim robotunun ekim performansı ile enerji tüketimini optimize ederek hem sürdürülebilir tarım uygulamalarına hem de tarımsal üretimdeki dijital dönüşüme güçlü bir katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yürütüleceği Nebraska-Lincoln Üniversitesi bünyesindeki MAARS Lab; yapay zeka destekli tarım robotları, akıllı tarım uygulamaları ve tarımda otomasyon teknolojileri üzerine üst düzey araştırmalara ev sahipliği yapıyor. Laboratuvarda otonom arazi araçları, gelişmiş algılayıcı sistemler ve hassas tarım çözümleriyle geleceğin tarım teknolojileri şekillendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Dünyayı alarma geçiren restleşme! ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi

Dünyayı alarma geçiren restleşme: Saldırımızı beklesinler
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası

47 yıl sonra tarihi karar! Şara, Trump'tan istediğini aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi

Daha 15 yaşındaydı! Akıma kapılan çocuk feci şekilde can verdi
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İzmir’de şafak operasyonu! Uykusunda yakalandılar

Yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor

Yolcu otobüsüyle tankerin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor
Bebek Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı

Görüntü Bebek Sahili'nden! Zor kurtardılar
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor

Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den yılın bombası

Aziz Yıldırım'dan açık çek! Servet dağıtacak

Aziz başkan çıldırdı! Çuvalla para dağıtacak