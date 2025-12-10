TÜGİAD 'Umut Okulda' Projesi İkinci Aşamaya Geçti

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 6 Şubat depreminin etkilediği bölgelerde eğitime katkı sağlamak için başlattığı 'Umut Okulda' projesinin ikinci aşamasını tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde bu amaçla bir yardım etkinliği düzenleyen TÜGİAD, bölgedeki eğitim yuvalarının ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yönetim kurulu ve üyelerden oluşan bir heyet ile Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gitti. Kahramanmaraş ve Hatay'da protokol imzalandı. Proje kapsamında, deprem bölgesindeki okulların ihtiyaçları giderilecek.

Kahramanmaraş'ta Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Fırat Görgel ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile bir araya gelen Gürkan Yıldırım Başkanlığındaki TÜGİAD Heyeti, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların fiziki ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir protokol imzaladı. Proje kapsamında okullara; donatım malzemeleri, spor ve müzik ekipmanları, bilgisayar, yazıcı ve diğer teknolojik cihazlar, çeşitli eğitim materyalleri sağlanacak. Ayrıca okullarda kütüphane kurulumları ve ıslak zemin yenileme çalışmaları yapılacak.

Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçen Gürkan Yıldırım başkanlığındaki heyet, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi ve ihtiyacı olan okullara destek olmak için protokol imzaladı. Bu illerde bir yıl sürecek projede ihtiyaç tespiti, izleme ve koordinasyon süreçleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülecek. TÜGİAD ise malzemelerin tedarik ve dağıtımından sorumlu olacak. Bu yapıyla hem sürecin şeffaf ilerlemesi hem de okulların öncelikli ihtiyaçlarının zamanında karşılanması hedefleniyor.

GAZİANTEP İLE AB PROJELERİ'NDE İŞ BİRLİĞİ

Daha sonra Gaziantep'e geçen TÜGİAD Heyeti, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ?TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulkadir Koçer'i ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Başkan Danışmanı ve İstasyon Gaziantep Koordinatörü Filiz Evran ile de bir araya gelen heyet, proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İstasyon Gaziantep ile TÜGİAD'ın AB projeleri içerisinde ortak yer alma konusunda iş birliği ve TÜGİAD'ın çok güçlü olan Avrupa networkünden Gaziantep'in nasıl fayda sağlayacağı gibi konular ele alındı.

YILDIRIM: UMUDUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Umut Okulda" projesinin, geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimden kopmaması için bir vicdan hareketi olduğunu vurgulayan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Hedefimiz, sadece ekonomik kalkınmaya değil, fikri kalkınmaya da katkı sunmak. Çünkü, fabrikaların makinelerini çalıştıracak akıllar da o akıllara yön verecek vicdanlar da okul sıralarında yetişiyor. Bugün destek verdiğimiz her okul, içinde yüzlerce hayalin yeşerdiği, bir çocuğun kaderinin değiştiği bir umut merkezidir. O umudun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

TÜGİAD'ın geçtiğimiz günlerde, Umut Okulda projesi kapsamında düzenlediği yardım gecesinde spor, sanat ve iş dünyası bir araya gelerek önemli bir destek elde edilmişti. Ressam Pınar Ağdaş'ın 'Atatürk ve Çocuk' temalı anlamlı tablolarının, açık artırmada alıcı bulduğu gecede Türk Halk Müziği'nin duayen ismi Musa Eroğlu'nun bağışladığı bağlama ve Türkiye'nin dört büyük futbol takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu oyuncuların imzaladığı forma ve futbol topları da eğitime katkı sağlamak amacıyla açık artırmada satışa çıkarılmıştı.