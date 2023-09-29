Trakya Üniversitesi Rektörü Saraybosna Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette potansiyel iş birlikleri görüşüldü.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 7. Genel Kurul Toplantısı için Bosna Hersek'e giden Tabakoğlu ve Hatipoğlu ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyarette Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında potansiyel iş birliklerinin görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Balkanlar'a önem verdiklerini belirtti.

Balkanlar'daki üniversitelerle iş birliklerini değerli bulduklarını aktaran Tabakoğlu, "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile olan ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve birlikte ortak projeler hayata geçirmek adına oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği Toplantısı öncesi fikir alışverişinde bulunma imkanı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Jandarmadan siber suçlarla mücadele eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, köylerde vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlara siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, tarım aleti dolandırıcılığı, oltalama, parola güvenliği, tatil ve otel dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve kapora dolandırıcılığı konularında bilgiler verildi.

Saadet Partisinin mahalle ziyaretleri

Saadet Partisi Edirne Mahalli İdareler Komisyonu üyeleri, Yancıkçışahin Mahallesi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette muhtar Orhan Nazır'la görüşen komisyon üyeleri, mahalle hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi Edirne Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük, mahallede yeşil alan ve otopark sıkıntısı yaşandığını iddia etti.

Sorunların çözümü için çalışma yapılması gerektiğini belirten Karakütük, "Yeşilsiz, çocuk oyun parkı olmayan mahallede en çok mağdur olan çocuklar. Çocuklarımız sokak aralarında oynamaya çalışıyor. Evlere içme suyu bağlantısı yapılmamış. Muhtarımız da gelen yüzlerce tebligattan şikayetçi." ifadelerini kullandı.