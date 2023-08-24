Trakya Üniversitesi Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ek yerleştirme sonuçlarına göre tüm bölümlerinin dolacağı öngörülüyor. Lisans ve ön lisans programlarına toplamda 8 bin 639 öğrenci yerleşti ve doluluk oranı yüzde 99,47'ye ulaştı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni öğrencileri tebrik ederek 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini temenni etti.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) ek yerleştirme ile tüm bölümlerinin dolacağının ön görüldüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YKS yerleştirme sonuçlarına göre TÜ lisans programlarına 4 bin 383 öğrenci yerleşirken ön lisans programlarına ise 4 bin 256 öğrenci yerleşti.

Üniversite lisans ve ön lisans programına katılan 8 bin 639 öğrenciyle en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Lisans ve ön lisans programlarındaki doluluk oranı önceki yıla göre artarak yüzde 99,47'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl rekor doluluk oranına ulaşıldığını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni öğrencilerimizin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin en yaşanabilir şehri Edirne ve TÜ sundukları kaliteli yaşam ve eğitim imkanlarıyla heyecanla yeni öğrencilerini bekliyor.

Türkiye'nin en köklü ve güçlü üniversitelerinden biri olan TÜ'lü olma ayrıcalığını yaşayacak olan değerli öğrencilerimi tekrar tebrik ediyorum. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza başarı, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."

Ek yerleştirme sonuçları ile öğrenci sayısının, bu yıl açılan toplam 8 bin 685 öğrenci rakamına ulaşarak doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.