Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı, kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ilçe genelinde 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, 9 Kasım 2026 Pazartesi günkü aranın öğrencilerin can güvenliği ve ulaşım aksaklıkları göz önünde bulundurularak alındığını açıkladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde taşımalı eğitime ilçe genelinde 1 gün ara verildi.

Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Hollandalı çift ikili ötanaziyle el ele hayatına son verdi! Tek oğulları 2 yıl sonra yaşadıklarını anlattı15

El ele ötanaziyle öldüler! Tek oğulları o sabahı anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama27

"Ben şerefsiz biriyim derse davadan vazgeçerim"
Manchester City'den üst üste 3. yenilgi

Ne olacak bu takımın hali?
Düzce Valiliği önüne bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, boş çıktı

Valilik önünde alarm! Vatandaşlar fark etti, ekipler harekete geçti
11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı24

11 yıldır dinmeyen öfke! Onlarca vatandaş soluğu inşaatın önünde aldı
Trump'a Beyaz Saray'da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı

Trump'ın zorlu anları! O soruyu duyar duymaz arkasına bakmadan kaçtı
Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Kütahyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt

''Zemin nasıldı?'' sorusuna verdiği yanıt bomba