Trabzon Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı, kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdi

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Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde taşımalı eğitime ilçe genelinde 1 gün ara verildi.

Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı