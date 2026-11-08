Trabzon Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı, kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdi

Trabzon Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı, kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ilçe genelinde 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, 9 Kasım 2026 Pazartesi günkü aranın öğrencilerin can güvenliği ve ulaşım aksaklıkları göz önünde bulundurularak alındığını açıkladı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde taşımalı eğitime ilçe genelinde 1 gün ara verildi.
Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı