Tokat'ta Matematik Okulu Kuruldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Matematik seferberliği kapsamımda Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, matematik okulu kurdu. 4 derslikten oluşan okulda ilkokul 1'nci ile 4'ncü sınıf öğrenci ve öğretmenleri eğitim alıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, " Burası tamamen özgün bir çalışmadır. Başka bir ilde bu şekilde bir merkezin olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığımın geçen yıl başlatmış olduğu Matematik seferberliği kapsamında Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentte 4 derslikten oluşan matematik okulu kurdu. Öğretmenlerin kendi geliştirdikleri 276 metalyal ile matemetik dersi öğrenci ve öğretmenlere anlatılıyor.İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Matemetik Seferberliği' kapsamında öğrencilerimizin matemetik becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerimizin matemetik öğretimleriyle ilgili yöntemlerinin gözden geçirilmesi matematikte özellikle materyal kullanımı teşvik amacıyla oluşturduğumuz bir merkez. Burada tasarımları tamamen bize ait özgün materyaller kendi ürettiğimiz meslek lislerinde üretimini gerçekleştirdik. İlkokul 1'nci sınıftan 4'ncü sınıf öğrencilerimize eğitim veriliyor. Burada matematik eğlenceli hale getirilerek, somutlaştırılarak öğrencilerimizin matematikle ile ilgili ön yargılarını kırmak ayrıca öğretmenlerimizinde teorik bilgilerin yerine daha somut el ile tutulabilir, gözle görülebilir metaryeller ile matematiği öğretmelerini istedik. Bu çalışmalarımızla öğrencilerimiz matematiği sevdiriyoruz. Burası tamamen özgün bir çalışmadır. Başka bir ilde bu şekilde bir merkezin olmadığını düşünüyoruz" dedi. (DHA)