TOGÜ'den bağımlılıkla mücadelede büyük adım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde başlatılan proje ile gençlerin bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi hedeflenirken, üniversite bünyesinde kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), genç nesilleri bağımlılığın her türlüsünden korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına bir adım attı. TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Yeşilay iş birliğiyle yürütülen "Bilinçli nesiller, bağımsız gelecek" projesi TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde yapılan törenle başlatıldı. Açılış programına TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Kara, il protokolü ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın ana eksenini, bağımlılıkla mücadelenin sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bir gelecek meselesi olduğu vurgusu oluşturdu. Katılımcılar, üniversitelerin bu mücadeledeki stratejik önemine dikkat çekti.

"Tüm birimlerimizde eğitim seferberliği başlatıyoruz"

Açılış konuşmasında projenin kapsamına dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Fatih Yılmaz, devletin bağımlılıkla mücadele alanında belirlediği hedefler doğrultusunda üniversite olarak güçlü bir katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hedeflerinin üniversitenin tüm bileşenlerine ulaşmak olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, "Üniversitede öğrenim gören yaklaşık 34 bin öğrencimizin tamamına bu eğitimleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu çalışma yalnızca bir proje değil, tüm akademik birimlerimizi kapsayan kapsamlı bir eğitim seferberliğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bağımlılıkla mücadele, bir devlet politikası olarak kararlılıkla sürdürülmektedir. Biz de kurduğumuz koordinatörlük aracılığıyla bu politikayı sahada en etkin şekilde hayata geçiriyoruz. Alanında yetkin 40 uzman hocamız bu eğitimleri tamamlayacaklar. Sürecin ardından hem tüm öğrencilere hem de toplumun farklı kesimlerine yönelik yaygın eğitim faaliyetleri yürütmeyi de istiyoruz. Bağımlılıkla mücadele bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu nedenle üniversite olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekte kararlıyız. Bağımlılıkla mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Bu süreçte katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yürüttüğümüz bu faaliyetlerle gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıktan korumaya katkı sağlayacağız" dedi.

"Bağımlılık toplumsal bir sorun"

Programda konuşmacı olan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Kara ise bağımlılığın yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kara, üniversitelerin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirterek, gençlerin doğru bilgiyle donatılmasının ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılmasının güçlü bir toplumun inşasında belirleyici olduğunu ifade etti. - TOKAT

