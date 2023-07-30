TOEFL ve IELTS Sınav Ücretleri Yüzde 100 Arttı

Öğrencilerin yurt dışında eğitim almak için girdikleri TOEFL ve IELTS sınavlarına giriş ücretleri hem döviz üzerinden yapılan zam hem de kurların yükselmesi nedeniyle yüzde 100 arttı. İngilizce eğitmeni Metanet Dalgül, sınav ücretlerinin tavan yaptığını belirterek öğrencilere mağduriyet yaşamamaları için önerilerde bulundu.

Öğrencilerin yurt dışında eğitim almak için girdikleri TOEFL ve IELTS sınavlarına giriş ücretleri hem döviz üzerinden yapılan zam hem de kurların yükselmesi nedeniyle yüzde 100 arttı. İngilizce eğitmeni Metanet Dalgül, "Geçen sene TOEFL sınav ücreti 157 dolardı. Şu an 185 dolar. Geçtiğimiz yıl bir dolar aşağı yukarı 16 TL bandındaydı. O zaman bu sınava girmek doların 16 TL olduğu geçen yılı dikkate alırsak 2 bin 500 TL İken, hem TOEFL ve IELTS sınavlarına zam geldi hem de kur yükseldi. Şu an TOEFL sınavı yüzde yüzlük artışla 5 bin TL oldu" dedi.

Döviz kurlarındaki artış, yurt dışı eğitimi için öğrencilerden istenen TOEFL ve IELTS sınavlarına giriş ücretini de etkiledi. İngilizce eğitmeni Metanet Dalgül, konuyla ilgili açıklama yaparak "Geçen sene TOEFL sınav ücreti 157 dolardı. Şu an 185 dolar. Geçtiğimiz yıl bir dolar aşağı yukarı 16 TL bandındaydı. O zaman bu sınava girmek doların 16 TL olduğu geçen yılı dikkate alırsak 2 bin 500 TL iken, hem TOEFL ve IELTS sınavlarına zam geldi hem de kur yükseldi. Şu an TOEFL sınavı yüzde yüzlük artışla 5 bin TL oldu" dedi.

Sınav ücretleri ve sınavın önemine dikkat çekerek öğrencilere mağduriyet yaşamamaları için önerilerde bulunan Dalgül, özetle şunları kaydetti:

TOEFL VE IELTS SINAV ÜCRETLERİ TAVAN YAPTI

"Genelde TOEFL ve IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlar yurtdışında eğitim almak isteyenlerden talep edilen ve dil yeterliliklerini göstermek için girdikleri sınavlardır. Ülkemizde de birçok yüksek öğretim kurumunda, bölümlerini İngilizce okumayı tercih eden öğrencilerin, hazırlıktan muaf olmaları için TOEFL sınavı sonucu göstermeleri gerekiyor. Lakin, birçok öğrenci dolar kurunun da artmasıyla tavan yapan sınav ücretlerinden dolayı uluslararası sınavlar yerine, Türkiye için geçerli olan YDS sınavını tercih etmeye yöneliyorlar. Ancak, hayalleri yurt dışı olanların ise başka çaresi kalmıyor."

"BİRÇOK KEZ GİRMEMEK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIN"

Peki, bu sınavlar bu kadar mühimken, nasıl hazırlanmalı ki, ilk denemede istediğiniz sonucu alabilesiniz ve çok kez girmek zorunda kalmayasınız? Öncelikle çoğu dil öğrenen dili öğrenmeye başladığı yıllardan itibaren hemen sınava girmek istiyor. Halbuki, eğer hedefiniz geçerli puan almak ise, genel İngilizce bilginizi öncelikli olarak geliştirmeniz, ancak tam olarak dili içselleştirdikten sonra sınavlara girmeyi hedeflemelisiniz.

"SINAV ODAKLI ÇALIŞMAYIN"

Lakin ilk zamanlardan itibaren sınav odaklı çalışmamakta fayda var. Çünkü, bu uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik sınavları her ne kadar dil yeterliliğinizi belirlese de stratejik düzeyde sınavlardır. Yani, dili çok iyi biliyor olmanız bu sınavı başarılı bir şekilde geçeceğiniz anlamına gelmediği gibi, sınav stratejisini çok iyi biliyor olmanız da dili yeterli seviyede bildiğiniz anlamına gelmez. Bu durumda çalışmanızı öncelikle dili iyi bir şekilde öğrenmek için, daha sonrasında sınav stratejisini benimsemek için ayırmanızı öneririm."