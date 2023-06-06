Tire Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Tire Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergide, 3 binin üzerinde el emeği eser sergilendiğini kaydeden Güven, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti. Törende halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu. Sergi, 8 Haziran'a kadar görülebilecek.
Tire Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı.
Hangar Çok Amaçlı Salon'daki serginin açılış törenine Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, okul müdürleri katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven, yıl boyunca açtıkları 731 kursta 13 bin 585 kişinin eğitim aldığını belirtti.
Sergide, 3 binin üzerinde el emeği eserin sergilendiğini kaydeden Güven, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.
Törende halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu. Sergi, 8 Haziran'a kadar görülebilecek.