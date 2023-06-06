Tire Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Tire Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Sergide, 3 binin üzerinde el emeği eser sergilendiğini kaydeden Güven, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti. Törende halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu. Sergi, 8 Haziran'a kadar görülebilecek.