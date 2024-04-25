Tepki çeken 23 Nisan gösterisi! küçücük çocuğa Dilan Polat taklidi yaptırdılar

Ülkenin her yerinde gösterilerle kutlanan 23 Nisan'da bir okulun öğrencisine yaptırdığı Dilan Polat taklidi tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çocuklar tarafından yapılan gösteride pembe elbise giyerek saçına sahte dolar takılan küçük bir kız çocuğu Dilan Polat'ın Enerci ismindeki şarkısıyla dans etti. Gösterinin devamında polis kostümü giyen öğrenciler, Dilan Polat taklidi yapan öğrenciyi götürüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Öğretmenlerin böyle bir gösteriye izin vermesine sinirlenen vatandaşlar "Böyle öğretmenlerin okulla ilişiği kesilsin" yorumu yaptı.

İşte gösteri için yapılan bazı yorumlar:

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin birçok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanmıştı.