Tepebaşı Belediyesi Velilere Çocuk Hakları Semineri Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla velilere 'Çocuk Hakları Odağında Çocuğun Duygularından ve İfade Özgürlüğünden Korkmamak' isimli bir seminer düzenledi. Seminerde, çocuklarla nasıl çocuk hakları temelli iletişim kurulabileceği, güvenli sınırların nasıl oluşturulabileceği ve çocuğun benlik gelişiminin nasıl desteklenebileceği konularında bilgiler verildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla velilere 'Çocuk Hakları Odağında Çocuğun Duygularından ve İfade Özgürlüğünden Korkmamak' isimli seminer düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi velilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerin ailelerine yönelik 'Çocuk Hakları Odağında Çocuğun Duygularından ve İfade Özgürlüğünden Korkmamak' isimli seminer düzenlendi. Gül Çandır Saç tarafından verilen seminerde velilere, çocuklarla nasıl çocuk hakları temelli iletişim kurulabileceği, nasıl güvenli sınırlar oluşturulabileceği ve çocuğun benlik gelişiminin nasıl desteklenebileceği konularında bilgiler verildi.