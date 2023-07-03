Tel Abyad ve Rasulayn'da Lise Bitirme Sınavları Düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde 344 öğrencinin katılımıyla lise bitirme sınavları düzenlendi. Sınavlar, Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı tarafından 3 gün boyunca gerçekleştirilecek.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ Ypg'den arındırılan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde 344 öğrencinin katılımıyla lise bitirme sınavları düzenleniyor.

Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn ile Tel Abyad ilçelerinden 344 öğrenci, Salem Meri ve Ahmet Yasin sınav merkezlerinde lise bitime sınavlarına katıldı.

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümetine bağlı Eğim Bakanlığınca düzenlenen sınavlar 3 gün sürecek.

Rasulayn Milli Eğitim Müdürü Ammar Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn'da 180, Tel Abyad'da 164 öğrencinin sınavların ilk gününde ter döktüğünü söyledi.

Gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Habib, öğrencilere başarılar diledi.

Tel Abyad'da sınava girenlerden Mişel Şamil, sınavların zor geçtiğini ancak iyi sonuçlar alacağını umduğunu dile getirdi.

Şamil, yüksek puan elde etmesi halinde Tel Abyad'da yer alan enstitüdeki ön lisans programlarından birine kayıt yaptırmak istediğini ifade etti.

Diğer bir öğrenci Muhammed Ahmed, bugün üç ders için sınava girdiğini belirterek, "İyi bir not almayı ümit ediyorum. Bundan sonra tek temennimiz, yüksek tahsilimizi devam ettirmek için bir üniversite açılması." diye konuştu.