Tavşanlı MYO öğrencileri MARMARAKAF 26'da kariyer yolculuğuna çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Bursa'da düzenlenen Marmara Bölgesi Kariyer Fuarı'na (MARMARAKAF 26) katılarak iş dünyasıyla buluştu.

Gerçekleşen ziyarette öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer planlamaları için önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "Yetenek Her Yerde" temasıyla başlattığı fuar, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. Yaklaşık 180 firmanın katıldığı ve binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği etkinlikte, Tavşanlı MYO öğrencilerine Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu ve idari personel Osman Alp eşlik etti.

Öğrenciler kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle staj, iş imkanları ve girişimcilik üzerine görüşmeler yaparken, düzenlenen seminer ve mülakat simülasyonları ile iş dünyasının beklentilerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, bu tür etkinliklerin öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirterek, "Bu süreçte en kritik destek ulaşımdı. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan Tavşanlı Şoförler Odası yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

