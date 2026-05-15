Haberler

Tavşanlı MYO öğrencileri MARMARAKAF 26'da kariyer yolculuğuna çıktı

Tavşanlı MYO öğrencileri MARMARAKAF 26'da kariyer yolculuğuna çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki MYO öğrencileri, Bursa'da düzenlenen MARMARAKAF 26 fuarında 180 firma ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek staj, iş imkanları ve girişimcilik üzerine görüşmeler yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Bursa'da düzenlenen Marmara Bölgesi Kariyer Fuarı'na (MARMARAKAF 26) katılarak iş dünyasıyla buluştu.

Gerçekleşen ziyarette öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer planlamaları için önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "Yetenek Her Yerde" temasıyla başlattığı fuar, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde kapılarını açtı. Yaklaşık 180 firmanın katıldığı ve binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği etkinlikte, Tavşanlı MYO öğrencilerine Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu ve idari personel Osman Alp eşlik etti.

Öğrenciler kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle staj, iş imkanları ve girişimcilik üzerine görüşmeler yaparken, düzenlenen seminer ve mülakat simülasyonları ile iş dünyasının beklentilerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, bu tür etkinliklerin öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini belirterek, "Bu süreçte en kritik destek ulaşımdı. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan Tavşanlı Şoförler Odası yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirsen Yeşilova:

180 firma da kac tane kadin girisimci vardi acaba? yoksa yine erkek egemen bi ortamda genç kizlar staj pesinde kosuyodur. kadinlarin da bu fuarlarda esit temsil edilmesi lazim yoksa bu kariyer yolculugu degil sadece erkeklere ozel bi ag.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem G:

allah razı olsun emegi gecenlerden ama bu kadar firma varken helal kazanç haram dan uzak dursunlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aslan:

cok guzel bi organizasyon olmus gencler icin umut verici!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde yaptığına bakın
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Transferi için tarih verdi

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

İmzalar atıldı!
Yozgat'ta okul servisi faciası, 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti

Evlerine dönüyorlardı: Yozgat'ta okul yolunda facia
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın