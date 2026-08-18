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Tavşanlı'da Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Büyük Coşkuyla Gerçekleştirildi

Tavşanlı'da Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Büyük Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde eğitim veren Yatılı Yaz Kur’an Kursu’nun kapanış programı, Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda büyük bir coşku ve heyecanla düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim veren Yatılı Yaz Kur'an Kursu'nun kapanış programı, Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda büyük bir coşku ve heyecanla düzenlendi.

Programa; Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, okul idarecileri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Kapanış merasiminde bir konuşma gerçekleştiren Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, yaz dönemi boyunca gösterdikleri gayretten dolayı öğrencileri kutladı. Ceylan, özveriyle çalışan din görevlilerine ve çocuklarını Kur'an eğitimiyle buluşturan velilere tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Okul Müdürü Osman Yıldız ise yaptığı konuşmada, bu tür anlamlı ve eğitici organizasyonlar için kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Yaz ayı boyunca Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler alanında eğitim alan öğrencilerin program kapsamında sergilediği performanslar, salondakiler tarafından büyük beğeni topladı.

Program, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennilerinde bulunulması ve emeği geçenlere şükranların sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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