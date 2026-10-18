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Tavşanlı'da ADEM'de 3 aylık eğitimi bitiren kadın kursiyerler sertifika aldı

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Tavşanlı'da ADEM'de 3 aylık eğitimi bitiren kadın kursiyerler sertifika aldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ADEM'de 3 aylık eğitim programını tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını törenle aldı. 20 Temmuz'dan bu yana haftada 5 gün süren eğitimleri bitiren kursiyerlere sertifikaları Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'in katıldığı törende verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) 3 aylık eğitim programını tamamlayan kadın kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, 20 Temmuz'dan bu yana haftada 5 gün süren "Koruyucu ve Önleyici Eğitimler" ile "Meslek Edindirme Eğitimleri"ni başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından çini boyama ile dikiş-giyim kurslarının verildiği programda, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Baro temsilcileri de aile eğitimi, kişisel gelişim, aile içi şiddetle mücadele ve milli-manevi değerler başlıklarında bilgilendirmeler yaptı.

Tören, Kaymakam Özdemir ve protokol üyelerinin kursiyerlere sertifikalarını vermesi ve el emeği serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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