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Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı

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Millî Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını internet üzerinden kamuoyunun görüşüne sundu. Taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı görülürken, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat taslağı resmi internet sitesindenkamuoyunun görüşüne sunuldu.

BİR HAFTA SÜREYLE GÖRÜŞ BİLDİRİLEBİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

ASKI SÜRECİ SONUNDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

LİMİT VE TÜREV DAHA KAPSAMLI ELE ALINDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfredat taslağındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

İŞTE TASLAK METİNDEKİ İLGİLİ KISIM

Taslak metinde şu ifadeler yer aldı; "Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sırabir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim

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