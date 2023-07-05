Taşköprü Belediyesi LGS'de İlk Üçe Giren Öğrencilere Bisiklet Hediye Etti

Taşköprü Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilçede ilk üç sırayı alan öğrencilere bisiklet hediye etti. Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından düzenlenen programda öğrencilere bisikletleri takdim edildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda ilçede ilk üç sırayı alan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Lgs sınavında Atatürk Ortaokulu öğrencisi Eray Eğri 494,5, Bahri Alp Ortaokulu öğrencisi Sevde Çelik 485,87, Alatarla Ortaokulu'ndan Seher Nur Özkan da 483,21 puan aldı.

Öğrencilere, Taşköprü Belediyesinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından bisikletleri verildi.

Çatal, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencileri teşvik etmek amacıyla ilk 3 öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini söyledi.

Öğrencileri, velilerini ve okul idaresini tebrik eden Çatal, "Eğitimin ve çocuklarımızın her zaman yanında olma gayreti içerisindeyiz. LGS sınavında ilçemizde ilk 3'e giren öğrencilerimize söz verdiğimiz üzere bisikletlerini takdim ettik. Yoğun geçen ve başarıya ulaşılan bir çalışmanın ardından şimdi bisikletleri ile güzel bir eğlence onları bekliyor." dedi.