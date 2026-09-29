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Tarım ve Orman personeli Cizre'de öğrencilere gıda israfını anlattı

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Tarım ve Orman personeli Cizre'de öğrencilere gıda israfını anlattı
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında okullarda öğrencilere gıda güvenilirliği ve israfı eğitimi verdi. Eğitimlerde öğrencilere güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimin önemi anlatıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında okullarda öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi düzenledi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda kaybı ve israfına dikkat çekmek ile genç yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla sahadaki eğitim çalışmalarını sürdürüyor. 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen programlarda, uzman teknik personeller tarafından öğrencilere sunumlar yapıldı. Eğitimler kapsamında öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda kaybı ve israfının önlenmesi ile okul gıdası kriterleri konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen etkinliklerle, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin önemi vurgulanırken, gıdanın bilinçli tüketilmesi ve israf edilmeden değerlendirilmesine yönelik güçlü bir farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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